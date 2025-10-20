Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:42, 20 октября 2025Мир

Посол России рассказал о попытке «распила» российских активов в Европе

Посол Парамонов: В ЕС хотят распилить активы РФ и пустить на закупку вооружений
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Manfred Segerer / imago-images.de / Globallookpress.com

Попытка Европейского союза (ЕС) использовать замороженные российские активы в интересах Украины по сути представляет собой мошенническую схему. Об этом заявил посол России в Италии Алексей Парамонов, передает РИА Новости.

«Теперь они просто хотят банально "распилить" финансовые активы России, пустить их на закупки вооружений у американских и европейских компаний для Украины в целях нанесения России "стратегического поражения", тем самым продолжив разрушение Украины и войну до последнего украинца», — сказал политик.

Парамонов также подчеркнул, что попытки «залезть в чужой карман» стали для ЕС способом скрыть собственные просчеты.

При этом он отметил, что у такой схемы нет юридического основания, и любые действия по распоряжению российскими активами без согласия Москвы будут рассматриваться как воровство и вызовут незамедлительные ответные меры.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти ЕС решат вопрос предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» до конца этого года. По его мнению, у ЕС есть два выхода: либо полноценная конфискация заблокированных активов Центробанка РФ, либо предоставление Украине средств из бюджета блока.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы замерзнете и вас уничтожат». Трамп провел жесткие переговоры с Зеленским. Как на это повлиял разговор с Путиным?

    Появились подробности о пропавшем под Москвой после встречи с зацеперами подростке

    Толпа спецназа вывела в наручниках желавшего союза с Россией мэра Гюмри и попала на видео

    Биржевые цены на бензин в России обновили рекорд

    На Украине заявили о существенном продвижении ВС России на харьковском направлении

    Замглавы МИД раскрыл послание России для Трампа

    В Польше столкнулись с дилеммой из-за визита Путина в Венгрию

    Агент Клоппа высказался о шансах тренера возглавить «Спартак»

    Российскую «Спицу» превратят в «убийцу дронов»

    В Австрии заявили об утрате Веной статуса международной площадки для диалога

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости