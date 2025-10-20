Посол России рассказал о попытке «распила» российских активов в Европе

Посол Парамонов: В ЕС хотят распилить активы РФ и пустить на закупку вооружений

Попытка Европейского союза (ЕС) использовать замороженные российские активы в интересах Украины по сути представляет собой мошенническую схему. Об этом заявил посол России в Италии Алексей Парамонов, передает РИА Новости.

«Теперь они просто хотят банально "распилить" финансовые активы России, пустить их на закупки вооружений у американских и европейских компаний для Украины в целях нанесения России "стратегического поражения", тем самым продолжив разрушение Украины и войну до последнего украинца», — сказал политик.

Парамонов также подчеркнул, что попытки «залезть в чужой карман» стали для ЕС способом скрыть собственные просчеты.

При этом он отметил, что у такой схемы нет юридического основания, и любые действия по распоряжению российскими активами без согласия Москвы будут рассматриваться как воровство и вызовут незамедлительные ответные меры.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти ЕС решат вопрос предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» до конца этого года. По его мнению, у ЕС есть два выхода: либо полноценная конфискация заблокированных активов Центробанка РФ, либо предоставление Украине средств из бюджета блока.