Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:08, 20 октября 2025Экономика

В Польше пообещали «счастливое решение» по вопросу займа Киеву за счет России

Сикорский: ЕС утвердит механизм выделения Киеву займа за счет РФ до конца года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) решат вопрос предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» до конца этого года. «Счастливое разрешение» нынешних противоречий в блоке по данной теме спрогнозировал глава Министерства иностранных дел (МИДа) Польши Радослав Сикорский. Его слова приводит The Guardian.

До конца декабря руководство ЕС, уверен он, утвердят механизм выдачи Киеву беспроцентного кредита на общую сумму в 140 миллиардов евро за счет замороженных в западных странах российских активов. У ЕС есть два выхода, полагает Сикорский. Первый подразумевает полноценную конфискацию заблокированных активов Центробанка РФ, второй — предоставление Украине средств из бюджета блока. «Не спрашивайте меня, что я предпочту», — констатировал глава польского министерства.

Материалы по теме:
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
12 июня 2024
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
28 апреля 2025

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что Украина сможет погасить «репарационный кредит» после того, как власти России согласятся компенсировать Киеву причиненный в результате боевых действий ущерб. Если этого не произойдет, поясняла она, этот займ станет безвозмездным. При этом часть займа должна будет пойти на закупки вооружений у европейских производителей.

Руководитель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа отмечала, что Киев и страны ЕС в целом поддерживают эту инициативу. Предоставление «репарационного кредита», пояснила она, станет для Украины ключевой финансовой целью в следующем году. Эти средства помогут решить проблему растущего дефицита госбюджета и укрепить оборонительный потенциал страны, заключила парламентарий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто предложение Трампа Зеленскому по территориям

    У жены экс-замминистра энергетики России захотели забрать украшения на миллионы рублей

    Опубликованы кадры выкатившегося за пределы полосы в Пулково самолета

    Подросток подрался с учителем в российской школе и попал на видео

    В Польше пообещали «счастливое решение» по вопросу займа Киеву за счет России

    Медсестра поверила в загробную жизнь после разговора с пациентом

    Известную блогершу арестовали при попытке спрятаться от полиции

    Каллас в трех словах высказалась о встрече Путина и Трампа в Будапеште

    Тревел-блогерша назвала пугающие немцев привычки российских девушек

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь без бюстгальтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости