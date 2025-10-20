В Польше пообещали «счастливое решение» по вопросу займа Киеву за счет России

Сикорский: ЕС утвердит механизм выделения Киеву займа за счет РФ до конца года

Власти Евросоюза (ЕС) решат вопрос предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» до конца этого года. «Счастливое разрешение» нынешних противоречий в блоке по данной теме спрогнозировал глава Министерства иностранных дел (МИДа) Польши Радослав Сикорский. Его слова приводит The Guardian.

До конца декабря руководство ЕС, уверен он, утвердят механизм выдачи Киеву беспроцентного кредита на общую сумму в 140 миллиардов евро за счет замороженных в западных странах российских активов. У ЕС есть два выхода, полагает Сикорский. Первый подразумевает полноценную конфискацию заблокированных активов Центробанка РФ, второй — предоставление Украине средств из бюджета блока. «Не спрашивайте меня, что я предпочту», — констатировал глава польского министерства.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что Украина сможет погасить «репарационный кредит» после того, как власти России согласятся компенсировать Киеву причиненный в результате боевых действий ущерб. Если этого не произойдет, поясняла она, этот займ станет безвозмездным. При этом часть займа должна будет пойти на закупки вооружений у европейских производителей.

Руководитель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа отмечала, что Киев и страны ЕС в целом поддерживают эту инициативу. Предоставление «репарационного кредита», пояснила она, станет для Украины ключевой финансовой целью в следующем году. Эти средства помогут решить проблему растущего дефицита госбюджета и укрепить оборонительный потенциал страны, заключила парламентарий.