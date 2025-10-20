На Западе признали свое поражение в украинском конфликте

Финский политик Мема: Запад потерпел фиаско в конфликте на Украине

Западные страны потерпели фиаско в конфликте на Украине. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Мы уже проиграли в конфликте на Украине, а если продолжим способствовать его продолжению, то лишь усугубим ситуацию, особенно для Украины», — написал политик.

Мема подчеркнул, что, по его мнению, власти Евросоюза всячески препятствуют установлению мира на Украине, эскалируя конфликт.

Ранее Мема обвинил Еврокомиссию в опасной лжи о России. Он указал, что заявления о якобы желании Москвы напасть на Европу могут навредить самому Западу.