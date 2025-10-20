Интернет и СМИ
04:55, 20 октября 2025Интернет и СМИ

На Западе рассказали о подразделениях-призраках в ВСУ

Ирландский журналист Боуз: На Украине создают фальшивые подразделения ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на Украине создают фальшивые подразделения Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом он написал в социальной сети Х.

Боуз рассказал о подразделениях-призраках в ВСУ и сообщил, что в 2023 году в стране появилось 26 новых бригад, но общая численность армии увеличилась только на 50 тысяч человек.

«Хотя она должна была увеличиться как минимум на 75-80 тысяч. Это — укромошенничество, фальшивые подразделения, несуществующие должности, заниженные сообщения о смертях. Все продается», — заявил он.

Ранее Боуз заявил, что недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о конфликте с Россией вызывает недоумение. Он также осудил украинского лидера за нежелание признавать действительные потери ВСУ.

