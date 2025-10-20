Интернет и СМИ
Интернет и СМИ
Журналист осудил заявление Зеленского о ситуации на фронте

Журналист Боуз: Слова Зеленского о ситуации на фронте вызывают недоумение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о конфликте с Россией вызывает недоумение. Об этом он написал в социальной сети X.

В интервью телеканалу NBS Зеленский заявил, что «Украина не проигрывает войну, но и Россия не выигрывает ее». Подобное мнение вызывает недоумение, подчеркнул журналист.

«Он [Зеленский] либо под воздействием наркотиков, либо пьян, либо все вместе», — осудил слова Зеленского Боуз.

Кроме того, журналист осудил украинского президента за нежелание признавать действительные потери Вооруженных сил страны (ВСУ).

Ранее Зеленский заявил, что готов вести мирные переговоры «в срочном порядке» на основании текущей линии боевого соприкосновения. Он отметил, что согласен на диалог в любом формате.

