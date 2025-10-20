Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:27, 20 октября 2025Наука и техника

Найден ключ к защите от заболеваний легких

AJCN: Снижение потребления сахара в детстве снижает риск астмы и ХОБЛ
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: graletta / Shutterstock / Fotodom

Британские ученые выяснили, что снижение потребления сахара в самые ранние годы жизни — от беременности матери до двухлетнего возраста ребенка — может снизить риск развития астмы и хронических заболеваний легких во взрослом возрасте. Исследование опубликовано в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Авторы проанализировали данные почти 59 тысяч человек, родившихся в Великобритании в период отмены послевоенного нормирования сахара (1951-1956 годы). Те, кто в младенчестве получал меньше сахара, на 25-27 процентов реже страдали астмой и хронической обструктивной болезнью легких, а также заболевали ими в среднем на три-четыре года позже. Кроме того, у них были лучше показатели работы дыхательной системы — больший объем легких и лучшая вентиляция.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Эффект не объясняется только образом жизни или социальным положением: у этих людей реже встречались диабет и гипертония, что указывает на общую пользу умеренного потребления сахара в раннем возрасте.

По словам исследователей, избыток сахара в первые годы жизни может вызывать воспалительные процессы, которые мешают нормальному развитию дыхательных путей. Формирование здоровых пищевых привычек с детства, подчеркивают авторы, помогает сохранить хорошее состояние легких и снизить риск хронических болезней в будущем.

Ранее ученые выяснили, что мятные леденцы во время простуды повышают бодрость и улучшают настроение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    В России ответили на слова Зеленского о возможном окончании конфликта на Украине

    В ЕС рассказали о невообразимом требовании Украины

    Военблогеры описали положение ВСУ у Покровска

    В США назвали вероятную дату окончания шатдауна

    Врач предупредила об опасности мороженого из магазина

    Зеленского предупредили об «окончании шоу» после слов Трампа

    Венгрия выступила с обвинениями в адрес ЕС из-за встречи Путина и Трампа

    Трижды оправданного российского охранника снова начали судить за загадочную расправу

    Назван год открытия шести новых станций на Троицкой линии метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости