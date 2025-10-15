Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:10, 15 октября 2025Наука и техника

Открыт легкий способ улучшить свое состояние при простуде

WJPPS: Мятные леденцы повышают бодрость и улучшают настроение во время простуды
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sav_an_dreas / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Кардиффского университета (Великобритания) обнаружили, что мятные леденцы способны повышать бодрость и улучшать настроение во время простуды. Результаты исследования, опубликованные в World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (WJPPS), показали: ароматические вещества мяты снижают чувство общей слабости и повышают концентрацию внимания у людей с легкими инфекциями дыхательных путей.

В эксперименте участвовал 81 студент, часть из которых переболела простудой в ходе 10-недельного наблюдения. Заболевших разделили на группы — одним дали мятные леденцы, другим карамель без мяты, а третьим не дали ничего. Выяснилось, что при простуде реакции и движения глаз становятся медленнее, а внимание снижается, однако рассасывание мятных леденцов помогало вернуть уровень бодрости почти до нормы.

По словам руководителя исследования, доктора Энди Смита, пары ментола и других ароматических соединений воздействуют на мозг, ослабляя сигналы усталости и повышая субъективное ощущение энергии. «Простуда ухудшает самочувствие и замедляет реакции, но даже простое средство вроде мятного леденца способно помочь чувствовать себя лучше», — отметил Смит.

Ранее стало известно, что чашка мятного чая способна улучшать память, внимание и когнитивные способности уже через 20 минут после употребления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отказалась выполнять требование ЕСПЧ

    ФАС отреагировала на взлет цен на один продукт в России

    Стало известно о важном нюансе при конфискации в России автомобилей злостных нарушителей

    Генсек НАТО заявил о бесконечном превосходстве сил альянса над Россией

    Лидер Сирии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Британии предрекли крах в случае войны с Россией и Китаем

    ЕК осудила Венгрию за визит главы МИД Сийярто в Москву

    «Калашников» поставил высокоточные СВ-98 заказчику

    Давка с пострадавшим в российской школе попала на видео

    На Украине предрекли чекистское управление для Одессы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости