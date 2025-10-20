Забота о себе
02:00, 20 октября 2025

Названо лучшее время отхода ко сну

Медсестра Гиблин посоветовала пожилым людям ложиться спать до 23:00
Наталья Обрядина1

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Медсестра Регина Гиблин, работающая с людьми, у которых есть заболевания сердца, назвала лучшее время отхода ко сну. Ее рекомендацию опубликовало издание Huffpost.

Гиблин посоветовала всем, кто хочет сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, ложиться спать в период между 22 и 23 часами. В доказательство своих слов она привела исследование 2021 года, результаты которого показали, что существует так называемый «золотой час» отхода ко сну.

Специалисты проанализировали полученные за почти шесть лет наблюдения данные 88 тысяч человек в возрасте от 43 до 74 лет и обнаружили, что у людей, засыпавших между 22 и 23 часами вечера, риск развития проблем с кровообращением и сердцем был наименьшим. У тех же, кто ложился между 23 часами и полуночью, вероятность заболеваний подобных патологий возрастала на 12 процентов, а у тех, кто засыпал после полуночи, этот показатель увеличивался до 25 процентов.

Гиблин также отметила, что необходимо следить и за другими параметрами сна. «Достаточное количество сна важно для общего благополучия, а также для здоровья сердца и системы кровообращения. Большинству взрослых следует стремиться к тому, чтобы спать от семи до девяти часов в сутки», — напомнила она.

Ранее врач-терапевт, сомнолог Илья Смирнов рассказал о причине появления проблем со сном после 40 лет. По его словам, сон нарушается из-за хронического стресса, гормональных нарушений, системных заболеваний или пассивного образа жизни.

