Забота о себе
12:29, 20 октября 2025Забота о себе

Названы не связанные с питанием причины сильного метеоризма

Диетолог Дербишир: Помимо питания, спровоцировать метеоризм может стресс
Наталья Обрядина1

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Эмма Дербишир назвала несколько причин сильного газообразования, не связанных с употреблением в пищу бобовых продуктов или газированных напитков. Ее слова приводит Daily Mail.

Врач предупредила, что помимо питания вызвать приступ метеоризма может сильный стресс, особенно если в борьбе с приступом тревожности человек начинает заглатывать ртом воздух. Также спровоцировать проблему могут хронические запоры.

Кроме того, по словам Дербишир, вздутие живота может быть обусловлено задержкой жидкости в организме из-за частых перелетов на дальние расстояния или приема определенных лекарств. К другим распространенным причинам метеоризма она отнесла индивидуальную непереносимость определенных продуктов, синдром раздраженного кишечника и дисбактериоз, при котором нарушается нормальный баланс микрофлоры кишечника и пища не переваривается должным образом.

При этом у женщин живот может раздуться из-за отеков и гормональных изменений, обусловленных фазой менструального цикла, добавила диетолог.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Ермошина рассказала, как справиться с запором. По ее словам, для этого необходимо пересмотреть рацион в целом и пить больше минеральной воды с магнием.

