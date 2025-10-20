Экономика
13:39, 20 октября 2025

Российская металлургическая компания признала отсутствие денег на дивиденды

«Северсталь» решила не платить дивиденды за 3 квартал из-за проблем со спросом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Одна из крупнейших российских металлургических компаний «Северсталь» приняла решение не выплачивать дивиденды за третий квартал 2025 года в связи с сохраняющимися проблемами. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте производителя.

Речь в первую очередь об отрицательном свободном денежном потоке за девять месяцев (минус 2,3 миллиарда рублей в месяц) с начала года и ускоряющемся падении спроса на сталь в России.

Выручка «Северстали» упала на 18 процентов за квартал, а за десять месяцев — на 14 процентов, что говорит о стремительном ухудшении ситуации при росте продаж металлопродукции выросли на пять процентов с начала года. «Денежная подушка» компании с начала года сократилась почти в два раза — 128,5 миллиарда рублей до 72,2 миллиарда.

