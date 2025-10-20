Ценности
21:37, 20 октября 2025Ценности

Обнаженный «самый сексуальный учитель математики в мире» спрятался в траве на фото

Бывший учитель математики Пьетро Боселли снялся в откровенном виде на пляже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @pietroboselli

Бывший учитель математики, доктор наук и манекенщик Пьетро Боселли показал фото в откровенном виде. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,4 миллиона подписчиков.

Итальянец, победивший в международном конкурсе на звание «самого сексуального учителя в мире», снялся на песчаном пляже. Он позировал полностью обнаженным, спрятавшись среди травы.

Также голого экс-преподавателя запечатлели со спины, когда он развешивал сушиться одежду у моря.

Ранее в октябре канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», показала откровенное фото из спальни.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
