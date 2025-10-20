Ценности
09:01, 20 октября 2025
Ценности

«Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь без бюстгальтера

Хоккеистка Микайла Демайтер показала фото в платье с откровенным декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @mikaylademaiter

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», показала откровенное фото из спальни. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя спортсменка запечатлела себя на камеру в зеркале. Она позировала на фоне кровати и окна в розовом мини-платье, оформленном черными пятнами и частично оголяющим грудь глубоким декольте. При этом на размещенном кадре видно, что манекенщица не стала надевать под изделие бюстгальтер.

Эффектный образ знаменитости дополнили золотой браслет и двойная тонкая цепь с подвесками.

Ранее сообщалось, что итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи также опубликовала откровенный снимок. 43-летняя женщина-арбитр сняла себя во время лимфодренажного массажа, продемонстрировав на камеру полуобнаженные ягодицы.

    Все новости