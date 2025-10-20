Силовые структуры
19:36, 20 октября 2025

Обвиняемый в хищении при строительстве обороны на российской границе сделал заявление

Экс-глава Курской корпорации Лукин: Это обвинение не имеет никакого основания
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Обвиняемый в хищении при строительстве обороны на российской границе бывший глава Курской корпорации Владимир Лукин заявил, что это обвинение не имеет никакого основания или почвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в общении с журналистами он заявил, что вину не признавал и призвать не собирается. Кроме того, он назвал представителя потерпевшего — некомпетентной стороной, которая не разбирается в делах корпорации.

Ранее сообщалось, что Лукин обвиняется по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

Он был арестован 20 декабря 2024 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, возглавляемая им компания выступала генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений, и в июле 2023 года она расторгла договор с подрядчиком, который не выполнил условий договора, а перечисленные из бюджета средства не истребовала. После этого корпорация привлекла второго подрядчика и перечислила аванс в размере 80 процентов от суммы госконтракта.

Лукин, его заместители и ряд коммерсантов присвоили деньги на контрактах по возведению оборонных сооружений в Курской области. Исполнительное производство было возбуждено в конце марта. Имущество Лукина арестовано.

