02:30, 20 октября 2025Интернет и СМИ

Парень сказал комплимент отцу своей девушки и молчал остаток вечера

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Fit_Summer7356 рассказал о том, как попал в неловкую ситуацию во время первой встречи с отцом своей девушки. По словам 28-летнего парня, тот оказался «огромным и грозным дядькой с толстыми как стволы деревьев руками и очень серьезным лицом».

«Когда он вошел в этой своей новенькой рубашке на пуговицах, я произнес: "Эй, классная рубашка! Она так подчеркивает твою грудь". В ту секунду, как эта фраза вылетела из моих уст, моя душа покинула тело. Его жена поперхнулась напитком. Моя девушка покраснела. А ее отец просто медленно приподнял бровь и сказал: "Спасибо... наверное...» — написал автор.

После этого парень попытался исправить ситуацию фразой: «Я имею в виду цвет, он подчеркивает, какой ты сильный», но понял, что только еще больше загнал себя в угол, поскольку прозвучала она еще хуже, чем первая. Остаток ужина парень провел в тишине, обдумывая свой случайный флирт, а все остальные члены семьи, глядя на это, просто пытались не рассмеяться.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала на портале, что уехала из дома родственников после того, как услышала тост отца на семейном празднике. Большинство комментаторов поддержали ее решение.

.
