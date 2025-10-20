Парень сказал комплимент отцу своей девушки и молчал остаток вечера

Пользователь Reddit с ником Fit_Summer7356 рассказал о том, как попал в неловкую ситуацию во время первой встречи с отцом своей девушки. По словам 28-летнего парня, тот оказался «огромным и грозным дядькой с толстыми как стволы деревьев руками и очень серьезным лицом».

«Когда он вошел в этой своей новенькой рубашке на пуговицах, я произнес: "Эй, классная рубашка! Она так подчеркивает твою грудь". В ту секунду, как эта фраза вылетела из моих уст, моя душа покинула тело. Его жена поперхнулась напитком. Моя девушка покраснела. А ее отец просто медленно приподнял бровь и сказал: "Спасибо... наверное...» — написал автор.

После этого парень попытался исправить ситуацию фразой: «Я имею в виду цвет, он подчеркивает, какой ты сильный», но понял, что только еще больше загнал себя в угол, поскольку прозвучала она еще хуже, чем первая. Остаток ужина парень провел в тишине, обдумывая свой случайный флирт, а все остальные члены семьи, глядя на это, просто пытались не рассмеяться.

