Российские пенсионеры бросились работать

HH.ru: Россияне старше 55 лет разместили почти полмиллиона резюме

В России наблюдается резкий приток граждан старшего возраста на рынок труда. Об этом «Ленте.ру» сообщил сервис HH.ru.

Оказалось, что с января по август граждане старше 55 лет разместили или обновили более 413 тысяч резюме. Год назад этот показатель был на треть ниже. Особенно бурную активность проявили россияне, проживающие в Тыве, Москве и Костромской области. Там количество резюме выросло больше, чем в два раза.

Кроме того, оказалось, что женщины ищут работу активнее мужчин. За восемь месяцев они разместили или обновили почти 260 тысяч резюме. Для мужчин этот показатель составил 154 тысячи. В среднем соискатели 55+ хотят получать около 65,8 тысячи рублей. Это на 9,2 тысячи меньше, чем средние ожидания всех кандидатов, независимо от возраста. Наиболее высокие запросы продемонстрировали жители Чукотского АО (120 тысяч рублей), а также из Магаданской области, Ненецкого АО и Тывы — по 100 тысяч. Скромнее всех оказались кандидаты из Псковской, Ярославской и Кировской областей, а также из республик Мордовия и Марий Эл, которые надеются получать за свой труд 45-49 тысяч рублей.

Каждое пятое резюме от пенсионеров относится к категории «белых воротничков» — офисных и административных профессий. Среди самых популярных направлений: менеджеры и консультанты, администраторы магазинов, специалисты по маркетингу, финансовые директора, BI-аналитики и event-менеджеры.

Отмечается, что с начала 2025 года российские работодатели направили соискателям старшего возраста 2,5 миллиона приглашений на вакансии. Это на 75 процентов больше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что больше 60 процентов российских компаний столкнулись с враньем в резюме. Как правило, их авторы склонны приукрашивать опыт работы. Часто врут о возрасте, образовании, скрывают причины ухода с прошлых мест работы, частые увольнения и периоды безработицы.