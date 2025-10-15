Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:43, 15 октября 2025Экономика

Россияне стали чаще врать в резюме

Более половины компаний в России столкнулись с враньем в резюме
Вячеслав Агапов

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom

Более половины компаний в России столкнулись с враньем в резюме. О том, что граждане стали чаще приукрашать свой профессиональный опыт, со ссылкой на исследование hh.ru сообщает газета «Известия».

В последнее время более 60 процентов представителей бизнеса столкнулись с обманом при поиске соискателей. Каждый третий (36 процентов) работодателей сталкивались с ним иногда. Каждый пятый (18 процентов) — часто, четыре процента — очень часто, Почти треть (30 процентов) заявили, что случаи обмана встречаются редко, прочие респонденты признались, что никогда не сталкивались с таким.

Как правило, соискатели склонны приукрашивать свой опыт работы. Нередко кандидаты врут о возрасте, образовании, скрывают причины ухода с прошлых мест работы, частые увольнения и периоды безработицы.

«Приукрашивание опыта — старая практика, но в условиях высокой конкуренции за рабочие места она становится заметнее», — заявила директор по исследованиям сервиса Мария Игнатова.

Как отметили в SuperJob, иногда соискатели преувеличивают уровень владения специализированным ПО или иностранным языком, добавляют в резюме несуществующие курсы и тренинги, искажают информацию о наградах. Чаще всего неправдивую информацию в резюме указывают кандидаты в возрасте 19–30 лет, реже — 31–45 лет.

Россияне называют ключевым условием доверия к компании детально и понятно прописанные условия вакансии. По данным CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru), большая часть респондентов (70 процентов) называют главным признаком того, что компании можно доверять и что она действительно нуждается в сотруднике, детализированное описание вакансии. На втором месте оказались отзывы сотрудников и обратная связь (48 процентов), на третьем — узнаваемость бренда и репутация компании в интернете (38 процентов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили массовый сброс умных бомб на позиции российских войск в зоне СВО

    «Торпедо» вернуло уволенного два месяца назад тренера

    Потери ВСУ в Красноармейске раскрыли

    В Госдуме поддержали законопроект об изменении оказания медпомощи мигрантам по ОМС

    Лидер Сирии прибыл в Москву

    В России одобрили проект закона о льготах для совершеннолетних детей бойцов СВО

    Ким Кардашьян выпустила лобковые «парики» и вызвала ажиотаж среди женщин

    Уиткофф покинет администрацию Трампа

    General Atomics и Hanwha запустят производство версии БПЛА Gray Eagle с УВП

    Суд определился с помилованным президентом России политиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости