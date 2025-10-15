Россияне стали чаще врать в резюме

Более половины компаний в России столкнулись с враньем в резюме

Более половины компаний в России столкнулись с враньем в резюме. О том, что граждане стали чаще приукрашать свой профессиональный опыт, со ссылкой на исследование hh.ru сообщает газета «Известия».

В последнее время более 60 процентов представителей бизнеса столкнулись с обманом при поиске соискателей. Каждый третий (36 процентов) работодателей сталкивались с ним иногда. Каждый пятый (18 процентов) — часто, четыре процента — очень часто, Почти треть (30 процентов) заявили, что случаи обмана встречаются редко, прочие респонденты признались, что никогда не сталкивались с таким.

Как правило, соискатели склонны приукрашивать свой опыт работы. Нередко кандидаты врут о возрасте, образовании, скрывают причины ухода с прошлых мест работы, частые увольнения и периоды безработицы.

«Приукрашивание опыта — старая практика, но в условиях высокой конкуренции за рабочие места она становится заметнее», — заявила директор по исследованиям сервиса Мария Игнатова.

Как отметили в SuperJob, иногда соискатели преувеличивают уровень владения специализированным ПО или иностранным языком, добавляют в резюме несуществующие курсы и тренинги, искажают информацию о наградах. Чаще всего неправдивую информацию в резюме указывают кандидаты в возрасте 19–30 лет, реже — 31–45 лет.

Россияне называют ключевым условием доверия к компании детально и понятно прописанные условия вакансии. По данным CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru), большая часть респондентов (70 процентов) называют главным признаком того, что компании можно доверять и что она действительно нуждается в сотруднике, детализированное описание вакансии. На втором месте оказались отзывы сотрудников и обратная связь (48 процентов), на третьем — узнаваемость бренда и репутация компании в интернете (38 процентов).