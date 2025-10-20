Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:20, 20 октября 2025Бывший СССР

Песков рассказал о возможном участии Зеленского во встрече Путина и Трампа

Песков об участии Зеленского во встрече в Венгрии заявил, что ее детализации нет
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря об участии президента Украины Владимира Зеленского во встрече лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии, заявил, что ее детализации пока нет. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока нет никакой детализации встречи, о возможности которой говорили два президента», — заявил Песков. О других подробностях он не сообщил.

До этого Песков сказал, что исходящие от властей Украины заявления полны противоречий. Он также отметил, что они не способствуют урегулированию конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    В Кремле раскритиковали Европу за позицию по СВПД

    Российская металлургическая компания признала отсутствие денег на дивиденды

    В России ребенок проглотил острый шип и попал в больницу

    Лежащие на полу люди во время рейда в московском ночном клубе попали на видео

    Атаку Трампа на Колумбию объяснили

    Россиян захотели обязать по-новому продавать квартиры

    В России отреагировали на возможное вступление Украины в ЕС по новым правилам

    Главного инженера военной строительной компании заподозрили в хищении 500 миллионов рублей

    Приговор убийце Талькова утвердили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости