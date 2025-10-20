Песков рассказал о возможном участии Зеленского во встрече Путина и Трампа

Песков об участии Зеленского во встрече в Венгрии заявил, что ее детализации нет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря об участии президента Украины Владимира Зеленского во встрече лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии, заявил, что ее детализации пока нет. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока нет никакой детализации встречи, о возможности которой говорили два президента», — заявил Песков. О других подробностях он не сообщил.

До этого Песков сказал, что исходящие от властей Украины заявления полны противоречий. Он также отметил, что они не способствуют урегулированию конфликта.