Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:57, 20 октября 2025Россия

Под Москвой легковой автомобиль протаранил заправку

В подмосковной Кашире легковой автомобиль врезался в стену заправки
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Кашире Московской области легковой автомобиль врезался в автозаправочную станцию (АЗС). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его информации, легковой автомобиль Omoda, за рулем которого была женщина, врезалась в стену заправки. Водитель китайского авто получил несовместимые с жизнью травмы.

Очевидцы рассказали, что находившаяся за рулем автомобиля женщина не справилась с управлением, из-за чего наехала на припаркованный грузовой Mercedes, а затем — врезалась в АЗС.

Ранее в Прокопьевске Кемеровской области мотобуксировщик насквозь пробил стену АЗС. На опубликованных в сети кадрах неуправляемая техника влетает в остекленную стену здания, пробив ее в метре от находящегося внутри кассира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто предложение Трампа Зеленскому по территориям

    Каллас в трех словах высказалась о встрече Путина и Трампа в Будапеште

    Тревел-блогерша назвала пугающие немцев привычки российских девушек

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь без бюстгальтера

    Боец рассказал об уничтожении опорников ВСУ при помощи телефона

    Apple признала iPhone Air провалом

    Раскрыто предупреждение Трампа Зеленскому о судьбе Украины

    Поставки китайского пива в Россию взлетели

    Стало известно о происхождении наемников ВСУ

    В российском регионе девятиклассница выпала из окна школы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости