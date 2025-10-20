Силовые структуры
11:51, 20 октября 2025Силовые структуры

Появились новые данные об отравлении почти сотни россиян

В Бурятии задержали заведующую цеха готовой еды за массовое отравление людей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

В Бурятии задержали заведующую цеха готовой еды за массовое отравление людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России по региону.

Женщине предъявлено обвинение по статье 238 («Производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ.

По данным следствия, заведующая производством цеха готовой пищевой продукции допустила массовое отравление людей. Производимая еда продавалась в крупной торговой сети Улан-Удэ. Острая кишечная инфекция зафиксирована у 89 человек, 49 из них — дети. Некоторым поставлен диагноз сальмонеллез. Один из пострадавших находится в реанимации.

Заведующая задержана и ей предъявлено обвинение. Следователи продолжают комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Проводятся допросы свидетелей, изъяты образцы продукции для проведения экспертиз и исследований.

Ранее сообщалось, что в российском регионе нашли нарушения в цеху предприятия после массового отравления людей.

