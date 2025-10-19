В российском регионе нашли нарушения в цеху предприятия после массового отравления людей

В цеху предприятия в Улан-Удэ после отравления нашли санитарные нарушения

Представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии рассказал, что в Улан-Удэ нашли санитарные нарушения в цеху предприятия, продукцией которого массово отравились 43 человека. Его комментарий приводит РИА Новости.

В связи с выявлением на предприятии многочисленных и грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность объекта, а также реализация готовой продукции в торговой сети магазинов «Николаевский». Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии

По данным ведомства, все заболевшие в российском регионе употребляли готовую еду производства ООО «Восток», которую покупали в сети «Николаевский». Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что сальмонеллез выявили у троих человек. При этом среди госпитализированных 21 ребенок. Виновных привлекут к ответственности, уточнил он.

Отмечается, что следователи возбудили дело по статье за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей.

Ранее в октябре была раскрыта предварительная причина массового отравления в Бурятии. Отмечалось, что еда не соответствовала нормам качества.