Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:11, 19 октября 2025Россия

В российском регионе нашли нарушения в цеху предприятия после массового отравления людей

В цеху предприятия в Улан-Удэ после отравления нашли санитарные нарушения
Екатерина Ештокина

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии рассказал, что в Улан-Удэ нашли санитарные нарушения в цеху предприятия, продукцией которого массово отравились 43 человека. Его комментарий приводит РИА Новости.

В связи с выявлением на предприятии многочисленных и грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность объекта, а также реализация готовой продукции в торговой сети магазинов «Николаевский». Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий

представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии

По данным ведомства, все заболевшие в российском регионе употребляли готовую еду производства ООО «Восток», которую покупали в сети «Николаевский». Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что сальмонеллез выявили у троих человек. При этом среди госпитализированных 21 ребенок. Виновных привлекут к ответственности, уточнил он.

Материалы по теме:
«Убийства не помогут — это доказанный факт» Почему уничтожение бродячих собак не защитит россиян от их нападений?
«Убийства не помогут — это доказанный факт»Почему уничтожение бродячих собак не защитит россиян от их нападений?
2 февраля 2022
Собачья жизнь. Запрет на импорт лечебных и диетических кормов ставит под угрозу здоровье многих домашних животных
Собачья жизнь.Запрет на импорт лечебных и диетических кормов ставит под угрозу здоровье многих домашних животных
2 июня 2021

Отмечается, что следователи возбудили дело по статье за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей.

Ранее в октябре была раскрыта предварительная причина массового отравления в Бурятии. Отмечалось, что еда не соответствовала нормам качества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского призвали пойти на уступки Путину

    Запад призвали перейти в «режим войны»

    Названо нормальное количество походов в туалет в день

    Российские школьники отравились в кафе

    Раскрыт размер средней пенсии в России

    Поездки в Россию стали модными в одной восточной стране

    В российском регионе нашли нарушения в цеху предприятия после массового отравления людей

    В МИД России раскрыли масштабы хищения оружия на Украине

    Крым продолжит национализировать активы украинских олигархов

    Франция поставила рекорд по экспорту вина в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости