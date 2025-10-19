Стала известна предварительная причина массового отравления в Бурятии

Shot: Причиной отравления в Бурятии могла стать некачественная еда

Предварительной причиной массового отравления в Бурятии могло стать ненадлежащее качество еды. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что все пострадавшие приобрели продукцию одного и того же производителя. Предварительно, еда не соответствовала нормам качества.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в связи с отравлением 43 человек проводится эпидемиологическое расследование. Предварительно, все пострадавшие приобрели продукты в магазинах одной сети.

Республиканское управление СК возбудило уголовное дело по факту массового отравления.