07:45, 19 октября 2025Силовые структуры

Стала известна предварительная причина массового отравления в Бурятии

Shot: Причиной отравления в Бурятии могла стать некачественная еда
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Предварительной причиной массового отравления в Бурятии могло стать ненадлежащее качество еды. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что все пострадавшие приобрели продукцию одного и того же производителя. Предварительно, еда не соответствовала нормам качества.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в связи с отравлением 43 человек проводится эпидемиологическое расследование. Предварительно, все пострадавшие приобрели продукты в магазинах одной сети.

Республиканское управление СК возбудило уголовное дело по факту массового отравления.

