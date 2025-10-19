СК возбудил уголовное дело по факту отравления в Бурятии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 43 человек в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в своем Telegram-канале.

«По факту массового отравления местных жителей (...) возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции не отвечающей требованиям безопасности потребителей», — сообщили в ведомстве.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в связи с отравлением 43 человек проводится эпидемиологическое расследование. Предварительно, все пострадавшие приобрели продукты в магазинах одной сети.