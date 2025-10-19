Массовое отравление произошло в российском регионе

Роспотребнадзор ведет расследование в связи с отравлением 43 человек в Бурятии

Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование в связи с отравлением 43 человек в Бурятии. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На текущий момент зарегистрировано 43 случая заболевания, в том числе 18 — среди детей. Больные госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу», — рассказали в Роспотребнадзоре.

На сайте республиканского управления ведомства уточняется, что все пострадавшие приобрели продукты в магазинах одной сети.

