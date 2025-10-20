Появились подробности о пропавшем под Москвой после встречи с зацеперами подростке

В Подмосковье прекратили поиски пропавшего подростка-зацепера

В Подмосковье прекратили поиски пропавшего подростка, который неделю назад ушел на встречу с зацеперами. Подробности о судьбе школьника раскрыли волонтеры в беседе с MSK1.RU.

Поиски мальчика остановили в районе семи часов вечера 19 октября. Со слов добровольцев LizaAlert, как правило, разыскивать человека прекращают, когда его находят и нужно время для подтверждения его личности — вне зависимости от того, жив он или нет.

«Мы не раз сталкивались, например, с ситуацией, когда в больнице полностью совпадали фамилия, имя, отчество и возраст с данными человека, которого мы ищем, но в итоге это оказывалось всего лишь совпадением и поиск продолжался», — пояснил представитель отряда.

Отец пропавшего школьника подтвердил, что поиск остановили, но причина ему неизвестна. «Ждем информацию от следствия. Нам сказали ждать информацию, и все, они ничего не комментируют», — сказал он.

В пятницу, 17 октября, на железнодорожных путях были обнаружены кроссовки мальчика, а также мобильный телефон. Других деталей приведено не было.

Ранее сообщалось, что в районе подмосковного города Клин другого подростка, который увлекался опасной ездой на поездах снаружи, нашли в овраге раздетым и с множественными переломами.