Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:03, 20 октября 2025Россия

Появились подробности о пропавшем под Москвой после встречи с зацеперами подростке

В Подмосковье прекратили поиски пропавшего подростка-зацепера
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В Подмосковье прекратили поиски пропавшего подростка, который неделю назад ушел на встречу с зацеперами. Подробности о судьбе школьника раскрыли волонтеры в беседе с MSK1.RU.

Поиски мальчика остановили в районе семи часов вечера 19 октября. Со слов добровольцев LizaAlert, как правило, разыскивать человека прекращают, когда его находят и нужно время для подтверждения его личности — вне зависимости от того, жив он или нет.

«Мы не раз сталкивались, например, с ситуацией, когда в больнице полностью совпадали фамилия, имя, отчество и возраст с данными человека, которого мы ищем, но в итоге это оказывалось всего лишь совпадением и поиск продолжался», — пояснил представитель отряда.

Отец пропавшего школьника подтвердил, что поиск остановили, но причина ему неизвестна. «Ждем информацию от следствия. Нам сказали ждать информацию, и все, они ничего не комментируют», — сказал он.

В пятницу, 17 октября, на железнодорожных путях были обнаружены кроссовки мальчика, а также мобильный телефон. Других деталей приведено не было.

Ранее сообщалось, что в районе подмосковного города Клин другого подростка, который увлекался опасной ездой на поездах снаружи, нашли в овраге раздетым и с множественными переломами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы замерзнете и вас уничтожат». Трамп провел жесткие переговоры с Зеленским. Как на это повлиял разговор с Путиным?

    Появились подробности о пропавшем под Москвой после встречи с зацеперами подростке

    Толпа спецназа вывела в наручниках желавшего союза с Россией мэра Гюмри и попала на видео

    Биржевые цены на бензин в России обновили рекорд

    На Украине заявили о существенном продвижении ВС России на харьковском направлении

    Замглавы МИД раскрыл послание России для Трампа

    В Польше столкнулись с дилеммой из-за визита Путина в Венгрию

    Агент Клоппа высказался о шансах тренера возглавить «Спартак»

    Российскую «Спицу» превратят в «убийцу дронов»

    В Австрии заявили об утрате Веной статуса международной площадки для диалога

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости