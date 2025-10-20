Приговор убийце Талькова утвердили

В Петербурге суд утвердил приговор по делу об убийстве певца Талькова

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения заочный приговор обвиняемому в расправе над певцом Игорем Тальковым Валерию Шляфману. Об этом сообщает ТАСС.

Жалобу адвоката, который просил отменить приговор и оправдать Шляфмана, не удовлетворили. Суд утвердил приговор Петроградского районного суда.

23 апреля Шляфмана признали виновным по статье 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей»). Ему назначили 13 лет колонии общего режима.

Шляфман был концертным директором Талькова. Как установил суд, 6 октября 1991 года он поссорился из-за очередности выступления артистов на концерте с представителем певицы Азизы — Игорем Малаховым. Мужчины устроили потасовку в коридоре, у Малахова при себе был револьвер. В какой-то момент трое человек, среди которых был Тальков, удерживали его. В это время Шляфман выхватил из рук оппонента оружие и выстрелил. Пуля попала в Талькова, от полученного ранения он не выжил.

В начале 1992 года Шляфман тайно выехал на Украину. Там он получил загранпаспорт и уехал в Израиль.