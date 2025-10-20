Ценности
15:24, 20 октября 2025

Прохор Шаляпин раскрыл секрет появления джинсов за миллион рублей в гардеробе

Певец Прохор Шаляпин заявил, что ему подарили джинсы за миллион рублей
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин раскрыл секрет появления роскошных джинсов в гардеробе. Его комментарий на данную тему приводит портал «Страсти».

Отмечается, что 41-летний исполнитель появился на публике в указанных брюках из денима американского люксового бренда Chrome Hearts. Известно, что стоимость подобных моделей в среднем составляет около миллиона рублей.

В свою очередь, артист заявил, что джинсы не приобретал, а получил в качестве презента. «Мне их подарили», — заверил он.

В сентябре невеста российского певца Григория Лепса 19-летняя студентка Аврора Киба похвасталась роскошным подарком от артиста.

