16:55, 20 октября 2025Экономика

Путина заинтересовали прогнозы по ипотеке

Путина заинтересовал прогноз по сокращению объемов ипотеки на 20 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президента России Владимира Путина заинтересовал прогноз ДОМ.РФ по сокращению объемов ипотеки на 20 процентов по итогам 2025 года. Соответствующий вопрос глава государства задал гендиректору компании Виталию Мутко, передает ТАСС.

«Виталий Леонтьевич, ваши документы тоже смотрел, вы считаете, что объем ипотеки сократится в этом году процентов на 20? А как раз денежные средства не уменьшатся. Это как?» — спросил Путин.

Мутко объяснил, что дело в структуре приобретения жилья. По его словам, последние несколько лет около 80-90 процентов покупателей жилья приобретали его только с помощью ипотеки, а сейчас на ипотеку приходится лишь 65 процентов покупок, в то время как остальные 35 процентов вкладывают собственные деньги.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выдавать кредит на жилье под два процента годовых семьям с тремя и более детьми.

