Один из участников нападения с ножом на росгвардейца попал в руки правоохранителей

В Новой Москве задержан один из участников нападения с ножом на росгвардейца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ Росгвардии.

По данным правоохранителей, нападение на росгвардейца произошло тогда, когда силовики во время патрулирования остановили подозрительных граждан. Внезапно один из них достал нож и ударил силовика.

Ранее сообщалось, что после нападения на сотрудника Росгвардии следователи возбудили уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.

По версии следствия, 19 октября в Краснопахорском районе росгвардеец остановил молодого человека по подозрению в распространении наркотиков.