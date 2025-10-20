Один из участников нападения с ножом на росгвардейца попал в руки правоохранителей

В Новой Москве задержан один из участников нападения с ножом на росгвардейца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ Росгвардии.
По данным правоохранителей, нападение на росгвардейца произошло тогда, когда силовики во время патрулирования остановили подозрительных граждан. Внезапно один из них достал нож и ударил силовика.
Ранее сообщалось, что после нападения на сотрудника Росгвардии следователи возбудили уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.
По версии следствия, 19 октября в Краснопахорском районе росгвардеец остановил молодого человека по подозрению в распространении наркотиков.