В Москве на росгвардейца напали с ножом

В Москве возбудили дело после нападения на сотрудника Росгвардии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Дело расследуется по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ. По данным следствия, 19 октября в Краснопахорском районе росгвардеец остановил молодого человека по подозрению в распространении наркотиков. Во время проверки документов юноша достал нож и несколько раз ранил правоохранителя, после чего скрылся.

Пострадавшего госпитализировали. Личность напавшего установлена, он разыскивается.

