Раскрыта цель посещения Зеленским встречи «коалиции желающих» в Лондоне

Guardian: Целью визита Зеленского в Лондон будет получение гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправится в Лондон на встречу «коалиции желающих» перед планируемым саммитом главы Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Венгрии на фоне растущей обеспокоенности в Европе по поводу исключения Киева из Будапештской встречи. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Целью визита украинского президента в Лондон является получение гарантий безопасности для Киева, утверждается в статье.

The Guardian отмечает, что в Европе вызвали разочарование результаты недавней встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне, где призыв Украины разместить крылатые ракеты Tomahawk был отвергнут.

Ранее глава Украины заявил, что европейские лидеры хотят обратиться к Дональду Трампу с просьбой об использовании ракет Tomahawk.