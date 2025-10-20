Зеленский анонсировал новую просьбу к Трампу о Tomahawk

Зеленский: Европейские лидеры хотят обратиться к Трампу с просьбой о Tomahawk

Европейские лидеры хотят обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой об использовании ракет Tomahawk. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Прежде всего я хотел бы сказать, что в европейских странах также есть "Томагавки". Вопрос же не просто в "Томагавках" как таковых. Вопрос в использовании оружия», — объяснил Зеленский.

Ранее Трамп сделал неутешительный для Украины вывод по поставкам оружия. Он заявил, что США не могут поставлять оружие Киеву в ущерб собственным интересам.

Вместе с тем Зеленский раскрыл позицию Трампа о ракетах Tomahawk. По его словам, американский лидер не дал однозначного ответа.