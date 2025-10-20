Забота о себе
17:43, 20 октября 2025Забота о себе

Раскрыты причины сильной тяги к сладкому и соленому

Терапевт Садикова: Тяга к сладкому может говорить о дефиците магния или хрома
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

Сильная тяга к определенной пище может говорить о дефицитах полезных веществ или некоторых болезнях, рассказала врач-терапевт Регина Садикова. Причины такого состояния раскрыла в беседе с «Газетой.Ru».

«Наши потребности в определенных витаминах или минералах могут проявляться в желании съесть конкретный продукт. Если человек часто жаждет сладкого, это может свидетельствовать о дефиците магния или хрома, поскольку эти минералы участвуют в работе центров удовольствия мозга», — отметила врач.

Садикова добавила, что тяга к соленым продуктом часто становится результатом стресса или истощения функции надпочечников. Кроме того, она может возникать, когда человек теряет много натрия из-за физической активности.

Чтобы избавиться от сильной тяги к определенным продуктам, врач призвала полноценно питаться и есть много продуктов, которые содержат клетчатку, так как она улучшает работу кишечника. Важно также включать в рацион пробиотики и пребиотики: первые помогают восстанавливать функции кишечника, а вторые необходимы для размножения полезных бактерий.

Ранее врач-гастроэнтеролог Наталья Васильева предупредила россиян о вреде чая на голодный желудок. По ее словам, эта привычка может вызвать изжогу, тошноту и боли в желудке.

