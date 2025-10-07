Забота о себе
15:33, 7 октября 2025Забота о себе

Россиян предупредили о вреде чая на голодный желудок

Гастроэнтеролог Васильева: Чай на голодный желудок вызывает изжогу и тошноту
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stokking / Freepik

Чай на голодный желудок может вызвать изжогу, тошноту и боли в желудке, заявила врач-гастроэнтеролог Наталья Васильева. О возможном вреде чаепития она предупредила в беседе с «Газетой.Ru».

Специалистка пояснила, что в черном и зеленом чае содержатся кофеин и дубильные вещества под названием танины. По ее словам, такое сочетание повышает бодрость и работоспособность, но вместе с этим увеличивает выработку желудочного сока. Если в этот момент ничего не съесть, то напиток может вызвать изжогу, тошноту, боли в желудке и даже обострение язвы.

Поэтому врач посоветовала пить чай после приема пищи или в прикуску с сухофруктами и другими легкими продуктами. Другой вариант — пить фруктовые и травяные чаи, которые не влияют на выработку желудочного сока.

Кроме того, Васильева указала, что чай имеет мочегонный эффект. Поэтому если пить его сразу после пробуждения, есть риск обезвоживания. Для профилактики гастроэнтеролог рекомендовала сначала выпить стакан воды, а затем заваривать чай.

Ранее гастроэнтеролог Саураб Сетхи посоветовал добавить в кофе корицу или шоколад. По его словам, эти добавки помогут сделать напиток полезнее для здоровья.

