10:28, 6 октября 2025Забота о себе

Врач подсказала варианты сделать кофе полезнее

Гастроэнтеролог Сетхи посоветовал для большей пользы добавить в кофе корицу
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Гастроэнтеролог Саураб Сетхи подсказал, как за несколько секунд увеличить пользу кофе. Его цитирует Daily Mirror.

Врач считает, что если в черный кофе добавить щепотку корицы, то напиток станет не только ароматнее, но и полезнее. «В корице содержатся мощные антиоксиданты, и она помогает снизить скачки сахара в крови», — пояснил он.

Еще одним вариантом сделать кофе полезнее гастроэнтеролог назвал кокосовое масло. По его словам, такой напиток снабжает организм энергией и является полезным для мозга. Для еще большей пользы Сетхи посоветовал добавить в напиток тертый черный шоколад. Врач указал, что в нем много полифенолов, которые в сочетании с кофе, становятся превосходными питательными веществами для бактерий в кишечнике. Помимо этого, шоколад является хорошим источником антиоксидантов, заключил врач.

Ранее врач-эксперт Александра Филева назвала самые вредные виды кофе. Так, по ее словам, рекордсменом по содержанию вредных веществ является кофе в пакетиках «три в одном».

