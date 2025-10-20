Ценности
11:02, 20 октября 2025

Рената Литвинова снялась обнаженной

Актриса Рената Литвинова снялась в откровенном виде в ванне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @renatalitvinovaofficiall

Российская актриса театра и кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков.

58-летняя звезда фильма «Богиня: Как я полюбила» предстала перед камерой обнаженной. Она позировала, лежа в ванной, установленной на балконе.

При этом знаменитость уложила волосы в пучок и нанесла на губы коричневую помаду, а также дополнила образ солнцезащитными очками и массивными серьгами. «Каникулы перед гастролями», — указала она в подписи.

Ранее в октябре Рената Литвинова примерила платье из бюстгальтеров.

