11:43, 10 октября 2025

Рената Литвинова примерила платье из бюстгальтеров

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @renatalitvinovaofficiall

Российская актриса театра и кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова примерила необычный наряд. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя знаменитость снялась на улице в полный рост. Она позировала на кадрах видео в макси-платье бренда Balenciaga, сшитом из бюстгальтеров черного, белого и бежевого цветов. При этом предмет гардероба обнажал плечи и спину звезды.

«Хмурое утро», — указала в подписи артистка.

В то же время она надела оперные перчатки и уложила волосы в прическу в стиле ретро.

В сентябре Рената Литвинова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже.

