Рената Литвинова вышла на подиум в Париже

Актриса Рената Литвинова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже

Российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист Рената Литвинова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя знаменитость стала манекенщицей на шоу бренда Matieres Fecales. Она предстала перед гостями в черном наряде, который состоял из приталенного пиджака с массивными плечами и облегающей юбки ниже колена с разрезом.

Также артистка надела остроносые туфли с высокими изогнутыми каблуками, белые перчатки и широкополую шляпу с декором в виде роз.

В июле Рената Литвинова показала бекстейдж откровенной съемки для сербской версии журнала Harper's Bazaar.