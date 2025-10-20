Ценности
07:30, 20 октября 2025Ценности

Рита Ора в топе и микрошортах похвасталась прессом

Британская певица и актриса Рита Ора в топе и микрошортах похвасталась прессом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Британская певица и актриса Рита Ора в откровенном виде похвасталась прессом. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница предстала перед камерой в топе-бандо сливочного оттенка и красных микрошортах, которые она приспустила с бедер. При этом звезда продемонстрировала рельефные мышцы. В то же время она распустила короткие светлые волосы.

Ранее в октябре Рита Ора опубликовала фото в прозрачном наряде. Исполнительница предстала на размещенном снимке в кремовом платье из кружева, сквозь которое просвечивалось ее тело.

