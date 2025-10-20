Россия и Таджикистан договорились о противодействии незаконной миграции

Генпрокуроры РФ и Таджикистана подписали в Душанбе соглашение о сотрудничестве

Вновь назначенный генпрокурор России Александр Гуцан совершил первый зарубежный визит, по итогам которого подписано соглашение о сотрудничестве с генпрокурором Таджикистана Хабибулло Вохидзода. Об этом «Ленте.ру» сообщили в российском надзорном ведомстве.

Документ предусматривает меры противодействия незаконной миграции, обороту оружия, взрывчатки и наркотиков, а также торговле людьми и их органами. Кроме того, прокуратуры обеих страны договорились совместными усилиями бороться с терроризмом и экстремизмом, коррупцией, легализацией преступных доходов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым одобрил соглашение об открытии в Москве представительства МВД Таджикистана.