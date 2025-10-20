Россиян предупредили о наказании за секс

Адвокат Салкин: За секс в лифте грозит до 15 суток ареста

За секс в лифте россиянам грозит до 15 суток ареста. Об этом предупредил адвокат Михаил Салкин в беседе с изданием «Абзац».

По словам эксперта, интим в общественном месте расценивается как мелкое хулиганство. «В этом случае предусмотрен либо штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей, либо административный арест до 15 суток», — пояснил Салкин.

Юрист добавил, что случаи с сексом в лифте редко встречаются на практике. Чаще россияне занимаются подобным на лестничной площадке — за это предусмотрено то же наказание.

Ранее Салкин напомнил москвичам о штрафе за неубранные экскременты домашних животных. За нарушение придется заплатить от 1000 до 2000 рублей.