Россиян предупредили о взлете цен на один тип жилья

Глава «Циан.Аналитики» Попов: Вторичное жилье в России подорожает на 12 %

Вторичное жилье в России подорожает на 10-12 процентов в 2026 году по сравнению с 2025 годом. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделился глава «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Ценовые различия по городам останутся практически без изменений. Снижение ключевой ставки до более комфортных значений во второй половине года активизирует кредитование покупки недвижимости по рыночным ставкам. Это приведет к увеличению спроса на вторичный рынок жилья среди россиян на 15 процентов по сравнению с 2025 годом. При этом объем предложений сохранится на текущем уровне, так как рост спроса будет компенсирован постепенным возвращением к продаже тех квартир, которые в 2024 году владельцы предпочитали сдавать в аренду, а не продавать.

Ранее эксперты предрекли рост стоимости недвижимости после повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Ожидается, что первичное жилье вырастет в цене сильнее вторичного. Повышение ставки НДС в России с 1 января 2026 года планируется с 20 до 22 процентов. Этот шаг направлен на сокращение дефицита бюджета и борьбу с уклонением от уплаты налогов.