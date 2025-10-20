Юрист Салкин: В России за секс в лифте можно получить до 15 суток ареста

Россиян решили наказывать за секс в лифте. Адвокат Михаил Салкин в беседе с изданием «Абзац» отметил, что за близость в лифте граждане могут получить до 15 суток ареста.

Юрист пояснил, что интим в общественном месте законом может расцениваться как мелкое хулиганство. «В этом случае предусмотрен либо штраф от 500 до 1500 рублей, либо административный арест до 15 суток», — заявил Салкин.

Он указал, что подобные прецеденты случаются не так часто. По его словам, куда больше административных дел возбуждают за секс на лестничной площадке. Любителям острых ощущений также стоит знать о возможном задержании.

Такое наказание назначается правоохранителями с завидной регулярностью, резюмировал адвокат.

Ранее юрист Яна Бондаренко рассказала, что в России за поцелуи в общественном месте можно получить арест.

Как утверждала Бондаренко, недовольные окружающие могут снять момент с поцелуем в метро, парках, кинотеатрах на камеру и предъявить оперативникам.