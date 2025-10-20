Экономика
06:31, 20 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам дали совет по защите от скрытых платежей по картам

Юрист Арифулин рассказал о защите от скрытых автоплатежей по картам
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: freepik / Freepik

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, который ставит точку в одном из самых раздражающих вопросов для пользователей цифровых сервисов: списания по картам, которые уже давно удалены из аккаунта. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал член ассоциации юристов России, эксперт в сфере защиты прав потребителей Антон Арифулин.

Эксперт рассказал, что теперь продавцы подписок не смогут использовать реквизиты банковской карты, если пользователь отказался от их хранения или отвязал карту. То есть согласно поправкам в закон «О защите прав потребителей», если человек вышел из подписки и удалил платежный метод, сервис обязан прекратить любые автосписания, даже если раньше карта была привязана к аккаунту.

«В законе появилось требование уведомлять пользователя о предстоящем списании за 24 часа до платежа. В уведомлении должна быть ссылка для мгновенного отказа от подписки. Если компания проигнорирует это правило и спишет деньги без предупреждения, сумма подлежит возврату. Это создает новую практику: теперь любое автосписание должно сопровождаться подтверждением, а не проходить "по инерции"», — пояснил Арифулин.

Однако, уточняет эксперт, пользователь по-прежнему должен помнить, где именно оформлена подписка. Если, например, она оформлена через App Store или Google Play, отписка в самом приложении не сработает — нужно отменить ее в аккаунте магазина. Закон защищает от списаний по удаленным реквизитам, но не избавляет от необходимости контролировать свои активные подписки, предупредил он.

Теперь сервисы не смогут списывать деньги «по привычке» — только при подтверждённом согласии.

Антон АрифулинЮрист

«Если хотите отписаться наверняка — отвяжите карту от аккаунта, удалите сохраненные реквизиты, а затем убедитесь, что подписка отключена в настройках самого сервиса или магазина приложений. После этого ни один оператор не имеет права списывать деньги: любая попытка будет нарушением закона, и средства можно требовать обратно», — заключил юрист.

