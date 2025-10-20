Экономика
20:23, 20 октября 2025Экономика

Россиянам дали советы по борьбе с захламляющими площадку соседями

Юрист Георгиева: Жильцы не имеют права захламлять общедомовое пространство
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жильцы многоквартирных домов не имеют права захламлять общедомовое пространство личными вещами. Советы по борьбе с нарушителями дала юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с RT.

Общим пространством считаются в том числе коридоры, лестничные клетки, площадки и тамбуры. Оставлять в этих местах вещи без разрешения соседей является нарушением. А в случаях, когда вещей слишком много, речь идет не только о нарушении интересов соседей, но и о пожарной безопасности.

Георгиева рекомендовала в первую очередь поговорить с проблемными соседями. Если же они откажутся исправлять ситуацию добровольно, следует обратиться в управляющую компанию. Сотрудники составят акт и зафиксируют нарушение. Далее можно пожаловаться в МЧС, суд или жилищную инспекцию.

Юрист также призвала недовольных жильцов не пытаться самостоятельно избавиться от чужих вещей, так как это тоже считается нарушением.

Ранее юристы предупредили россиян о штрафе за громкий будильник, мешающий соседям.

