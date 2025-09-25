Россиян предупредили о штрафе за громкий будильник

Shot: За мешающий соседям будильник можно получить штраф

За мешающий соседям будильник можно получить штраф. Об этом россиян предупредили юристы, с которыми пообщался Telegram-канал Shot.

По их словам, к юридической ответственности могут быть привлечены граждане за использование громкого будильника с продолжительным сигналом. При этом громкость должна превышать допустимый предел, установленный для ночного времени.

Кроме того, под нарушение подпадают любые громкие звуки. Это может быть игра на музыкальных инструментах, крики детей, лай собак или громкие разговоры, отметили юристы. Они рассказали, что чаще всего на громкие будильники соседей жалуются жители новостроек.

Ранее российских дачников предупредили о начале сезона осенних штрафов. К наказанию можно быть привлеченным, в частности, за сжигание листвы и строительного мусора. Размер штрафа для граждан в этом случае составил до 5000 рублей.