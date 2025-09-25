Дачников предупредили о начале сезона осенних штрафов

Экономист Капустина: Дачников могут оштрафовать за сжигание листвы осенью

Осенние штрафы для дачников связаны, как правило, с нарушениями требований пожарной безопасности и неправильной утилизацией отходов, рассказала «Ленте.ру» профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.

«Осенний период традиционно становится временем повышенного внимания контролирующих органов к деятельности дачников, — заметила эксперт. — Сжигание листвы, веток и прочих растительных остатков на приусадебных участках влечет штрафы от 5 до 15 тысяч рублей для граждан. Сжигать листву и строительный мусор можно только в специально отведенных местах».

Капустина также напомнила, что продукты горения растительных остатков содержат канцерогенные вещества и загрязняют воздух. Альтернативными способами утилизации отходов, которые не повлекут за собой наложение штрафа, она назвала компостирование, измельчение и использование в качестве удобрений.

«Кроме того, контролирующими органами выявляются в осенний период самовольные постройки, возведенные в течение дачного сезона. Штрафы могут достигать для физических лиц до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 1 миллиона. Дополнительно может потребоваться снос незаконно возведенных конструкций за счет нарушителя», — предупредила собеседница «Ленты.ру».

Эксперт добавила, что в осенний период нередки штрафы за неправильную организацию септиков или сброс неочищенных стоков. Современная практика правоприменения, по ее словам, показывает усиление контроля со стороны природоохранных органов, особенно в регионах с напряженной экологической обстановкой.

Ранее дачникам рассказали, что стоит посадить осенью. Для посева в октябре можно взять свеклу, укроп, морковь, салат, пастернак или чеснок. В теплице можно выращивать ромашку, шалфей, мяту и другие аптечные травы.

