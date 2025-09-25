Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:01, 25 сентября 2025РоссияЭксклюзив

Дачников предупредили о начале сезона осенних штрафов

Экономист Капустина: Дачников могут оштрафовать за сжигание листвы осенью
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Осенние штрафы для дачников связаны, как правило, с нарушениями требований пожарной безопасности и неправильной утилизацией отходов, рассказала «Ленте.ру» профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.

«Осенний период традиционно становится временем повышенного внимания контролирующих органов к деятельности дачников, — заметила эксперт. — Сжигание листвы, веток и прочих растительных остатков на приусадебных участках влечет штрафы от 5 до 15 тысяч рублей для граждан. Сжигать листву и строительный мусор можно только в специально отведенных местах».

Капустина также напомнила, что продукты горения растительных остатков содержат канцерогенные вещества и загрязняют воздух. Альтернативными способами утилизации отходов, которые не повлекут за собой наложение штрафа, она назвала компостирование, измельчение и использование в качестве удобрений.

«Кроме того, контролирующими органами выявляются в осенний период самовольные постройки, возведенные в течение дачного сезона. Штрафы могут достигать для физических лиц до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 1 миллиона. Дополнительно может потребоваться снос незаконно возведенных конструкций за счет нарушителя», — предупредила собеседница «Ленты.ру».

Эксперт добавила, что в осенний период нередки штрафы за неправильную организацию септиков или сброс неочищенных стоков. Современная практика правоприменения, по ее словам, показывает усиление контроля со стороны природоохранных органов, особенно в регионах с напряженной экологической обстановкой.

Материалы по теме:
«Тарифы могут быть выше в четыре раза» Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот
«Тарифы могут быть выше в четыре раза»Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот
23 мая 2019
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта 2022

Ранее дачникам рассказали, что стоит посадить осенью. Для посева в октябре можно взять свеклу, укроп, морковь, салат, пастернак или чеснок. В теплице можно выращивать ромашку, шалфей, мяту и другие аптечные травы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тройной саботаж». Трамп обрушился с критикой на ООН из-за странных событий во время его визита и призвал провести расследование

    Ким Кардашьян опубликовала фото в откровенном образе

    Экс-депутат Рады раскритиковал слова Трампа о границах Украины

    Гуттериш потребовал провести расследование саботажа против Трампа в ООН

    Дачников предупредили о начале сезона осенних штрафов

    Названы самые востребованные сезонные работники

    Сексолог рассказала о малоизвестном трюке в постели для достижения оргазма у женщин

    ВСУ перебросили артиллерию и минометы НАТО под Шандриголово в ДНР

    Бык вонзил рог в промежность матадора на глазах у восьми тысяч зрителей

    Верке Сердючке пригрозили запретом на въезд в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости