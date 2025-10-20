Россиянам назвали места с квартирами за сотню тысяч рублей

Аналитик «Этажей» Иванов: Квартиры за 100 тыс. руб. в России находятся на севере

В России квартиры стоимостью около ста тысяч рублей чаще всего можно найти в северных регионах с экстремальными климатическими условиями — длинной зимой и полярными ночами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков.

Покупка квартир за такие деньги возможна, например, в регионах Коми, Архангельской, Кировской, Костромской, Вологодской, Ивановской, Мурманской, Пензенской областях и Красноярском крае, рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Большинство таких квартир находится в неудовлетворительном состоянии, требует капитального ремонта и даже реконструкции инженерных систем, некоторые признаны аварийными. В основном, это жилье в полупустующих домах, где низкий спрос обусловлен сложными условиями проживания и низким уровнем жизни.

Населенные пункты, в которых можно найти подобное жилье, создавались и застраивались в советское время для обслуживания промышленных и добывающих предприятий. В то время регионы были дотационными, рабочим обеспечивали хорошую инфраструктуру и высокую зарплату, а развитие суровых территорий поддерживалось государственной политикой, рассказывает Александр Чернокульский, директор компании «Жилфонд». Сегодня эти регионы утратили свою былую привлекательность, люди получили больше возможностей для трудоустройства и переезда. Уже много лет наблюдается постепенная миграция населения из холодных регионов в столичные или более теплые места, отмечает Чернокульский.

Ранее глава «Циан.Аналитики» Алексей Попов предупредил, что вторичное жилье в России подорожает на 10-12 процентов в 2026 году по сравнению с 2025 годом.