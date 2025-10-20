Россиянам назвали способ сэкономить на зимних шинах

Эксперт Ломанов: Сэкономить на зимних шинах поможет выбор российского бренда

Россиянам, желающим сэкономить на зимних шинах, стоит рассмотреть покупку резины от отечественных брендов вместо иностранных. Такой совет водителям дал автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с «Комсомольской правдой».

«Можно, конечно, заказать из Европы покрышки Michelin по 75 тысяч за "баллон". Но их качество будет не лучше, чем у условного российского Ikon, который обойдется в 10 раз дешевле», — заявил Ломанов.

По его словам, до 2022 года многие крупные компании построили в России современные шинные заводы, что теперь позволяет российским производителям использовать те же технологии, что и зарубежные коллеги. Эксперт подчеркнул, что производство шин является единственной сферой в автопромышленности, где Россия не отстает от западных марок.

