19:51, 20 октября 2025Экономика

Россиянам назвали способ сэкономить на зимних шинах

Эксперт Ломанов: Сэкономить на зимних шинах поможет выбор российского бренда
Александра Качан (Редактор)

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Россиянам, желающим сэкономить на зимних шинах, стоит рассмотреть покупку резины от отечественных брендов вместо иностранных. Такой совет водителям дал автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с «Комсомольской правдой».

«Можно, конечно, заказать из Европы покрышки Michelin по 75 тысяч за "баллон". Но их качество будет не лучше, чем у условного российского Ikon, который обойдется в 10 раз дешевле», — заявил Ломанов.

По его словам, до 2022 года многие крупные компании построили в России современные шинные заводы, что теперь позволяет российским производителям использовать те же технологии, что и зарубежные коллеги. Эксперт подчеркнул, что производство шин является единственной сферой в автопромышленности, где Россия не отстает от западных марок.

Ранее россиянам рассказали, как хранить летние шины зимой. Автоэксперт Евгений Ладушкин посоветовал держать из в специально оборудованном месте.

