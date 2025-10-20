Россиянам дали советы по правильному хранению летних шин зимой

Автоэксперт Ладушкин: Летние шины необходимо правильно хранить зимой

Летние шины необходимо правильно хранить зимой, иначе их нельзя будет использовать в следующем сезоне. О правилах хранения россиянам рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT.

По словам эксперта, резину без дисков следует хранить только в вертикальном положении и желательно на специальном стеллаже. Не стоит располагать ее рядом с источниками тепла, водой и под солнечными лучами. «Если складывать шины друг на друга или подвешивать их — они деформируются, появятся трещины», — пояснил Ладушкин.

Колеса с дисками, напротив, лучше хранить в стопке горизонтально или в подвешенном состоянии. Однако их также стоит держать подальше от солнечных лучей, воды и тепла, так как длительное воздействие ультрафиолета сушит резину.

Ладушкин рекомендовал воспользоваться услугами сезонного хранения шин или оборудовать специальное место для них в гараже. «Хранение шин в квартире или на балконе опасно для самих покрышек, негигиенично и занимает полезное пространство», — заключил эксперт.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов рекомендовал автомобилистам проверять зимние шины с прошлого сезона перед тем, как использовать их снова.