Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:57, 20 октября 2025Экономика

Россиянам дали советы по правильному хранению летних шин зимой

Автоэксперт Ладушкин: Летние шины необходимо правильно хранить зимой
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Летние шины необходимо правильно хранить зимой, иначе их нельзя будет использовать в следующем сезоне. О правилах хранения россиянам рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT.

По словам эксперта, резину без дисков следует хранить только в вертикальном положении и желательно на специальном стеллаже. Не стоит располагать ее рядом с источниками тепла, водой и под солнечными лучами. «Если складывать шины друг на друга или подвешивать их — они деформируются, появятся трещины», — пояснил Ладушкин.

Колеса с дисками, напротив, лучше хранить в стопке горизонтально или в подвешенном состоянии. Однако их также стоит держать подальше от солнечных лучей, воды и тепла, так как длительное воздействие ультрафиолета сушит резину.

Ладушкин рекомендовал воспользоваться услугами сезонного хранения шин или оборудовать специальное место для них в гараже. «Хранение шин в квартире или на балконе опасно для самих покрышек, негигиенично и занимает полезное пространство», — заключил эксперт.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов рекомендовал автомобилистам проверять зимние шины с прошлого сезона перед тем, как использовать их снова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кто-то ей поручал это говорить?» Захарова ответила Каллас, которой неприятна встреча Путина и Трампа на территории ЕС

    Киркоров вступился за раскритикованный Собчак стиль Баскова

    Доктор Мясников назвал первое правило здорового кишечника

    В Госдуме увидели шанс для возвращения российских спортсменов на международные турниры

    Потомки Наполеона расстроились из-за украденных из Лувра фамильных украшений

    Россиянам назвали места с квартирами за сотню тысяч рублей

    Один из участников нападения с ножом на росгвардейца попал в руки правоохранителей

    В Кремле отвергли идею Трампа заморозить линию фронта

    Российский студент выиграл в международной олимпиаде

    Обвиняемый в хищении при строительстве обороны на российской границе сделал заявление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости