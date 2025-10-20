Забота о себе
Россиянам перечислили вредные для мозга продукты

Врач Павлова: Сахар в больших количествах вредит работе мозга
Отрицательное влияние на работу головного мозга оказывает сладкое в больших количествах, а также избыток жирного, а положительный эффект можно получить от обычной воды. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

«Алкоголь, даже очень хороший. Сухие красные и белые вина, которые имеют противовоспалительный эффект на периферию, на мозг всегда действуют отрицательно, всегда будет воспалительная реакция. (…) Сладкое в чистом виде в избытке будет негативно влиять на мозг. Точно так же избыток жирного тоже будет негативно влиять на мозг. Очень большим негативным воздействием на мозг, как и на весь организм, обладают конечные продукты гликирования — это все жирное, жаренное, обугленная корочка», — сказала Павлова.

Она добавила, что отрицательное воздействие на работу головного мозга будут оказывать и продукты, которые подвергались воздействию нитратов: копченные и все, что долго хранится.

Положительно влияние на мозг, добавила специалист, оказывают приготовленные на пару продукты, а также тушенные и запеченные. Кроме того, для правильной работы мозга следует потреблять овощи, фрукты, крупы, орехи, ягоды, красное мясо, но если оно приготовлено правильно и в нем нет избытка, уточнила врач.

Еще очень хорошо влияет на работу мозга вода. Просто чистая и хорошего качества вода. Чай, кофе, если без избытка и они хорошего качества.

Зухра Павловаврач-эндокринолог
Исследователи Медицинской школы Университета Северной Каролины приходили к выводу, что фастфуд может повредить работу мозга уже в первые дни его регулярного употребления. Ученые сообщали, что жирная пища резко меняет активность особых клеток в гиппокампе — участке мозга, отвечающем за память. Эти клетки, называемые интернейронами CCK, начинают работать слишком активно из-за нарушения усвоения глюкозы. Уже через четыре дня такого рациона у животных фиксировались сбои в памяти.

